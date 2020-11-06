Haberler İtalya Serie A Mario Balotelli'den şaşırtan hareket! 4. lig takımıyla idmanlara çıkıyor

'den şaşırtan hareket! 4. lig takımıyla idmanlara çıkıyor

dönemlerinde sıkça Türk kulüplerinin gündemine gelen , 4. Lig takımlarından Franciacorta ile antrenmanlara çıkıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 10:13
Mario Balotelli'den şaşırtan hareket! 4. lig takımıyla idmanlara çıkıyor

Son olarak Brescia forması giyen golcü oyuncu 'den sürpriz bir hareket geldi. Sezon başından bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan İtalyan futbolcunun, 4. lig takımlarından Franciacorta ile idmanlara çıktığı ifade edildi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Franciacorta, boşta olan Balotelli'ye bu teklifi götürdü ve yıldız oyuncu da fiziki formunu korumak için, 4. lig ekibinin teklifine olumlu yanıt verdi.

30 yaşındaki golcü isim, kariyerinde bir dönem Manchester City, Liverpool, Milan ve Olympique Marsilya gibi kulüplerde forma giymişti.


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