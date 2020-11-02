Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden Manchester United'a transfer telefonu! İşte görüşmenin detayları

Milan'daki sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak ediliyor. Birçok kulübün gündeminde bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı son olarak Manchester United ile anılmıştı. Çalhanoğlu'nun menajerinin İngiliz devi ile transfer için bir araya geldiği ortaya çıktı.

OYUNCUSUNU MANU'YA ÖNERDİ!

Daily Mail'in haberine göre, Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin Manchester United yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Yaz transfer döneminde serbest kalacak olan futbolcuyu İngiliz devine öneren Çalhanoğlu cephesi, olumsuz yanıt aldı.



MÜZAKERE YAPMAYACAKLAR!

Manchester United cephesi, Hakan Çalhanoğlu'nun menajerine, o bölgede çok fazla oyuncuları olduğunu belirtti ve transfer müzakeresi yapmayacaklarını iletti.