Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden Manchester United'a transfer telefonu! İşte görüşmenin detayları

'nun menajerinden 'a telefonu! İşte görüşmenin detayları

İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen 'dan sürpriz bir hamle geldi. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, yetkilileri ile için temas kurdu. Yapılan görüşmenin olumsuz geçtiği ve İngiliz devinin bu transfere sıcak bakmadığı kaydedildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:46
Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden Manchester United'a transfer telefonu! İşte görüşmenin detayları

Milan'daki sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 'nun geleceği merak ediliyor. Birçok kulübün gündeminde bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı son olarak ile anılmıştı. Çalhanoğlu'nun menajerinin İngiliz devi ile için bir araya geldiği ortaya çıktı.

OYUNCUSUNU MANU'YA ÖNERDİ!
'in haberine göre, Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin Manchester United yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Yaz transfer döneminde serbest kalacak olan futbolcuyu İngiliz devine öneren Çalhanoğlu cephesi, olumsuz yanıt aldı.

MÜZAKERE YAPMAYACAKLAR!
Manchester United cephesi, Hakan Çalhanoğlu'nun menajerine, o bölgede çok fazla oyuncuları olduğunu belirtti ve transfer müzakeresi yapmayacaklarını iletti.

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