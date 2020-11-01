Torino 3-4 Lazio | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 6. haftasında Torino ve Lazio karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Torino'nun golleri 19. dakikada Pareggio, 25. dakikada Belotti ve 87. dakikada Lukic'ten geldi.

Lazio'nun gollerini 15. dakikada Pereira, 48. dakikada Milinkovic-Savic, 90. dakikada Immobile (p), 98. dakikada Caicedo attı.

Bu sonuçla Lazio, puanını 10'a çıkarttı ve 6. sırada kendine yer buldu. Torino ise 1 puanla 19. sırada yer aldı.

Torino, gelecek hafta Genoa'nın konuğu olacak. Lazio ise evinde Juventus'a konuk olacak.