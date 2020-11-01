Ronaldo golle döndü | Spezia 1-4 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da heyecan 6. hafta maçları ile devam etti.

Günün önemli maçında Juventus deplasmanda Spezia ile karşı karşıya geldi.

Alberto Picco'da oynanan zorlu mücadele Juventus'un 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

RONALDO GOLLE DÖNDÜ

Juventus'un corona virüse yakalanan ve tam 19 gün sonra iyileşen Cristiano Ronaldo maçın 56. dakikasında Dybala'nın yerine oyuna dahil oldu.

Portekizli yıldız zorlu karşılaşmada 1'i penaltıdan olmak üzere 2 gol atarak sahanın yıldızı oldu.

MERİH 90 DAKİKA SAHNE ALDI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ise karşılaşmada 90 dakika sahne aldı.

Bu sonuçla Juventus puanını 9'a yükseltti, Spezia ise 5 puanda kaldı.