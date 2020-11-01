Haberler İtalya Serie A Ronaldo golle döndü | Spezia 1-4 Juventus | MAÇ SONUCU

Ronaldo golle döndü | 1-4 | MAÇ SONUCU

'nın 6. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Alberto Picco'da oynanan zorlu mücadele konuk takımın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Corona virüsü yenen ve maçın 56. dakikasında oyuna dahil olan Ronaldo 2 gol ile yıldızlaştı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 13:51 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 18:54
Ronaldo golle döndü | Spezia 1-4 Juventus | MAÇ SONUCU

'da heyecan 6. hafta maçları ile devam etti.

Günün önemli maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Alberto Picco'da oynanan zorlu mücadele Juventus'un 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

RONALDO GOLLE DÖNDÜ

Juventus'un corona virüse yakalanan ve tam 19 gün sonra iyileşen Cristiano Ronaldo maçın 56. dakikasında Dybala'nın yerine oyuna dahil oldu.

Portekizli yıldız zorlu karşılaşmada 1'i penaltıdan olmak üzere 2 gol atarak sahanın yıldızı oldu.

MERİH 90 DAKİKA SAHNE ALDI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz ise karşılaşmada 90 dakika sahne aldı.

Bu sonuçla Juventus puanını 9'a yükseltti, Spezia ise 5 puanda kaldı.

BİZE ULAŞIN