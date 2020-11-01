Haberler İtalya Serie A 39'luk Zlatan Ibrahimovic gollere devam! Udinese 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

39'luk Zlatan Ibrahimovic gollere devam! 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

A'da liderlik koltuğunda oturan Milan, 6. haftada konuk olduğu 'yi 2-1 mağlup etti. Milano ekibinde 1 gol, 1 asistle oynayan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic maça damgasını vurdu. Kırmızı-siyahlılarda maça 11'de başlayan milli futbolcu 89 dakikada sahada kalırken, Udinese'de ise 63 dakika görev yaptı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 16:42
39'luk Zlatan Ibrahimovic gollere devam! Udinese 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

A'ya fırtına gibi bir başlangıç yapan Milan, 6. haftada konuk olduğu 'yi de 2-1'lik skorla devirdi.

Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Franck Kessie ile 83. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti. 39 yaşındaki İsveçli yıldız, bu sezon 4 maçta 7 gole ulaştı.

Udinese'nin sayısını ise 48. dakikada penaltıdan Rodrigo de Paul kaydetti.

Kırmızı-siyahlılarda maça 11'de başlayan milli futbolcu 89 dakikada sahada kalırken, Udinese'de ise 63 dakika görev yaptı.

Ligdeki namağlup unvanını koruyan Milan puanını 16'ya yükseltip, bu haftayı da lider bitirmeyi garantiledi.

Düşme hattındaki Udinese ise 3 puanda kaldı.

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