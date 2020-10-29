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Hakan'a dev talip

formasıyla öne çıkan isimlerden olan milli oyuncu için Manu’nun teklif yapacağı iddia edildi

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:16 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Hakan'a dev talip
formasıyla bu sezon oynadığı 8 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen , İngiliz devinin radarına girdi. Oynadığı futbolla İtalya'da en çok konuşulan isimler arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcunun 'ın listesinde olduğu iddia edildi. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, Hakan'ın Milan'ın 3 yıllık sözleşme yenileme teklifine sıcak bakmadığını ileri sürerken, önerilen maaşı kabul etmediği ifade edildi Haberde; İngilizler'in ise milli futbolcuya 5 yıllık ve yüksek bir teklifle gideceği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde Milanlı yöneticilerle bir kez daha masaya oturması beklenen yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.
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