Hakan'a dev talip

Milan formasıyla bu sezon oynadığı 8 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, İngiliz devinin radarına girdi. Oynadığı futbolla İtalya'da en çok konuşulan isimler arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcunun Manchester United'ın listesinde olduğu iddia edildi. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, Hakan'ın Milan'ın 3 yıllık sözleşme yenileme teklifine sıcak bakmadığını ileri sürerken, önerilen maaşı kabul etmediği ifade edildi Haberde; İngilizler'in ise milli futbolcuya 5 yıllık ve yüksek bir teklifle gideceği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde Milanlı yöneticilerle bir kez daha masaya oturması beklenen yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol attı, 4 de asist yaptı.