Barcelona ve Juventus sosyal medyada atıştı! Messi ve Ronaldo...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken karşılaşması Barcelona ile Juventus arasında oynandı. Katalan ekibi, Ousmane Dembele ve Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu mücadele sonrası, iki ekibin sosyal medya hesaplarından atışmaları dikkat çekti. Barcelona'nın "Tüm zamanların en iyi futbolcusunu sahanızda gördüğünüz için mutluyuz" sözlerine Juventus'tan Ronaldo'ya atıfta bulunularak, "Muhtemelen yanlış sözlüğe baktınız. Camp Nou'ya gerçeğini getireceğiz" yanıtını verdi.



