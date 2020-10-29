Haberler İtalya Serie A Barcelona ve Juventus sosyal medyada atıştı! Messi ve Ronaldo...

ve sosyal medyada atıştı! Messi ve ...

'nde , deplasmanda karşılaştığı 'u 2-0 mağlup etti. İki ekip, mücadele sonrası sosyal medyadan atıştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 11:42
Barcelona ve Juventus sosyal medyada atıştı! Messi ve Ronaldo...

'nde gecenin en dikkat çeken karşılaşması ile arasında oynandı. Katalan ekibi, Ousmane Dembele ve 'nin penaltıdan attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu mücadele sonrası, iki ekibin sosyal medya hesaplarından atışmaları dikkat çekti. Barcelona'nın "Tüm zamanların en iyi futbolcusunu sahanızda gördüğünüz için mutluyuz" sözlerine Juventus'tan 'ya atıfta bulunularak, "Muhtemelen yanlış sözlüğe baktınız. 'ya gerçeğini getireceğiz" yanıtını verdi.


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