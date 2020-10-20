Haberler İtalya Serie A Milan'da Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi! Son antrenmanda...

'da 'na nazar değdi! Son antrenmanda...

İtalyan devi 'da gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran milli yıldız 'na nazar değdi. Celtic ile oynanacak olan karşılaşmasının hazırlıkları esnasında sakatlanan Çalhanoğlu, İskoç ekibine karşı forma giyemeyecek.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 18:37
Milan'da Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi! Son antrenmanda...

'nde Celtic ile karşılaşacak olan 'da yaşanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin karşılaşma hazırlıkları kapsamında yaptığı antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Çalhanoğlu, idmanı yarıda bırakmıştı.

Son zamanlarda gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran milli yıldızın tesisleri koltuk değnekleriyle terk ettiği görülmüştü.

Hakan Çalhanoğlu'nun perşembe günü oynanacak olan Celtic karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Çalhanoğlu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak olan detaylı tetkinlerin ardından belli olacak.

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