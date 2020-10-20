Milan'da Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi! Son antrenmanda...

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile karşılaşacak olan Milan'da Hakan Çalhanoğlu yaşanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin karşılaşma hazırlıkları kapsamında yaptığı antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Çalhanoğlu, idmanı yarıda bırakmıştı.

Son zamanlarda gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran milli yıldızın tesisleri koltuk değnekleriyle terk ettiği görülmüştü.

Hakan Çalhanoğlu'nun perşembe günü oynanacak olan Celtic karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Çalhanoğlu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak olan detaylı tetkinlerin ardından belli olacak.