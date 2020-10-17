Haberler İtalya Serie A Vedat Muriqi'nin ilk maçında Lazio Sampdoria'ya mağlup oldu!

'nin ilk maçında Sampdoria'ya mağlup oldu!

Sezon başında 'den 'ya olan , yeni takımıyla ilk maçına Sampdoria karşısında çıktı. Başkent ekibi, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılırken, 59. dakikada oyuna dahil olan Kosovalı forvet, etkisiz bir performans sergiledi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:17
Vedat Muriqi'nin ilk maçında Lazio Sampdoria'ya mağlup oldu!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında , deplasmanda Sampdoria'ya konuk oldu. Ev sahibi Sampdoria zorlu karşılaşmadan Quagliarella, Augello ve Damsgaard'ın golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

Sezon başında 'den Lazio'ya olan , yeni takımıyla ilk maçına Sampdoria karşısında çıktı.

59. dakikada Felipe Caicedo'nun yerine gol umudu olarak sahaya sürülen Kosovalı forvet, etkisiz bir performans sergiledi.

Maçta 14 kez topla buluşan Muriqi, gol pozisyonuna giremedi. Kosovalı futbolcu, Opta verilerine göre; 76. dakikada oyuna giren Cataldi'den sonra Lazio'da sahanın en az topla buluşan futbolcusu oldu.

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