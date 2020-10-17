Vedat Muriqi'nin ilk maçında Lazio Sampdoria'ya mağlup oldu!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Lazio, deplasmanda Sampdoria'ya konuk oldu. Ev sahibi Sampdoria zorlu karşılaşmadan Quagliarella, Augello ve Damsgaard'ın golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, yeni takımıyla ilk maçına Sampdoria karşısında çıktı.

59. dakikada Felipe Caicedo'nun yerine gol umudu olarak sahaya sürülen Kosovalı forvet, etkisiz bir performans sergiledi.

Maçta 14 kez topla buluşan Muriqi, gol pozisyonuna giremedi. Kosovalı futbolcu, Opta verilerine göre; 76. dakikada oyuna giren Cataldi'den sonra Lazio'da sahanın en az topla buluşan futbolcusu oldu.