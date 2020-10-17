Crotone - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Crotone ile Juventus karşı karşıya geliyor. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Crotone - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CROTONE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crotone - Juventus maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 21:45 beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

CROTONE - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crotone: Cordaz, Golemic, Marrone, Magallán, Reca, Petriccione, Cigarini, Messias, Molina, Simy, Siligardi

Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, MerihDemiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski