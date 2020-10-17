Haberler İtalya Serie A Crotone - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A

A'da heyecan devam ediyor. sahasında 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crotone - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:13 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:15
Crotone - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

A'da 4. hafta heyecanı yaşanıyor. ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Crotone - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CROTONE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crotone - Juventus maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 21:45 beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

CROTONE - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crotone: Cordaz, Golemic, Marrone, Magallán, Reca, Petriccione, Cigarini, Messias, Molina, Simy, Siligardi

Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, MerihDemiral; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski

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