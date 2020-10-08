Sami Khedira'ya büyük şok! Kadro dışı kaldı

İtalya Serie A takımlarından Juventus'la olan sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Sami Khedira'nın adı transfer döneminde ayrılık dedikodularına karışmıştı. Porto ve Paris Saint-Germain'in ilgilendiği Alman futbolcu takımda kalmaya karar verdi.

33 yaşındaki orta saha oyuncusuna Andrea Pirlo'dan kötü haber geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli oyuncunun adını hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi maçları için listeye yazmadı.

77 kez Almanya Milli Takımı'nda forma giyen ve Juventus'a Real Madrid'den transfer olan Tunus asıllı Khedira, yıllık 5 milyon Euro maaş kazanıyor.

Öte yandan Juventus forması giyen milli yıldız Merih Demiral, listede yer alan isimler arasında.



