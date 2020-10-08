Haberler İtalya Serie A Sami Khedira'ya büyük şok! Kadro dışı kaldı

'ya büyük şok! Kadro dışı kaldı

İtalyan ekibi 'ta forma giyen Alman futbolcu 'nın hem Serie A hem de maçları için kadroya dahil edilmediği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 12:14
Sami Khedira'ya büyük şok! Kadro dışı kaldı

İtalya Serie A takımlarından 'la olan sözleşmesi 2021'de sona erecek olan 'nın adı döneminde ayrılık dedikodularına karışmıştı. Porto ve Saint-Germain'in ilgilendiği Alman futbolcu takımda kalmaya karar verdi.

33 yaşındaki orta saha oyuncusuna 'dan kötü haber geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli oyuncunun adını hem Serie A hem de maçları için listeye yazmadı.

77 kez Almanya Milli Takımı'nda forma giyen ve Juventus'a 'den transfer olan Tunus asıllı Khedira, yıllık 5 milyon Euro maaş kazanıyor.

Öte yandan Juventus forması giyen milli yıldız Merih Demiral, listede yer alan isimler arasında.


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