Haberler İtalya Serie A Milan - Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında sahasında 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 13:08 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 13:09
Milan - Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde ile karşılaşıyor. Müsabaka öncesinde arama motorları üzerinden maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, - Spezia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MILAN - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan - Spezia maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MILAN - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Donnarumma; Calabria, , Gabbia, T. Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo

Spezia: Rafael; Marchizza, Erlic, Chaboy, Sala; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi

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