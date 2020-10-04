Haberler İtalya Serie A Juventus-Napoli maçı oynanacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

- maçı oynanacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

İtalyan ekibi 'de Fenerbahçeli eski futbolcu da dahil 3 kişide corona virüsü tespit edilmesinin ardından 'la oynanacak maç tehlikeye girdi. Napoli'nin seyaha etmesine engel olunurken, Juventus da bir açıklama yayınlayarak akşamki maç için sahaya çıkıp bekleyeceklerini duyurdu. | Son dakika corona virüsü haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:11
Juventus-Napoli maçı oynanacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında oynanması planlanan - maçının akıbeti, konuk ekibe getirilen seyahat yasağı nedeniyle belirsiz durumda.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, ligde yarın oynanması gereken müsabaka, takımda çıkan 3 yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası sonrası yerel sağlık yetkililerinin mavi-beyazlı ekibe getirdiği seyahat yasağı nedeniyle oynanamayabilir. Haberde, Serie A yönetiminin de maçın ertelemesini değerlendirdiği ifade edildi.

JUVENTUS: AKŞAM SAHADA OLACAĞIZ

Juventus Kulübü ise akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Juventus, Serie A takviminde öngörüldüğü üzere akşam sahada olacak" açıklamasında bulundu.

Napoli Kulübü, dün Piotr Zielinski ile bir teknik heyet mensubunun, bugün ise Makedon oyuncu 'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Geçen hafta Napoli sahasında Genoa'yı 6-0 yenerken, bu maçın ardından yapılan testlerde Genoa'da 12'si oyuncu 17 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmış, bu haftaki Genoa-Torino maçı da ev sahibi ekibin talebiyle ertelenmişti.

Genoa'daki Covid-19 vakalarının ardından gözler Napoli'ye çevrilirken, yapılan ilk tur sürüntü testlerinde bütün oyuncuların negatif olduğu bildirilmişti.

Serie A'da bu sezon için belirlenen kurallar doğrultusunda takımların sadece bir kez maç erteleme talebi hakkı bulunuyor. Bu hakkını kullanan takımlar, yine aynı durumla karşı karşıya kalmaları halinde ya 11 kişiyle sahaya çıkacak ya da hükmen 3-0 yenik sayılacak.



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