Juventus - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde Juventus ile Napoli karşılaşıyor. Müsabaka öncesinde arama motorları üzerinden maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati merak konusu oldu. Peki, Juventus - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

JUVENTUS - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Napoli maçı 4 Ekim Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Wojciech Szczesny, Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado, Dejan Kulusevski, Arthur, Weston McKennie, Aaron Ramsey, Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo

Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Kostas Manolas, Kalidou Koulibaly, Elseid Hysaj, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski, Dries Mertens, Hirving Lozano, Victor Osimhen, Matteo Politano