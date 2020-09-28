Bologna - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 2. haftasının kapanış gününde Bologna ile Parma kozlarını paylaşacak. Sezona mağlubiyetle başlayan iki ekip, ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.

Bologna, sezonun ilk haftasında Milan'a; Parma ise Napoli'ye aynı 2-0 mağlup olmuştu.

BOLOGNA - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna'nın, sahası Renato Dall Ara Stadyumu'nda Parma'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Paolo Valeri düdük çalacak.