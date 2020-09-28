Haberler İtalya Serie A Bologna - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A'nın 2. haftasında , evinde 'yı konuk ediyor. İlk maçlarından mağlubiyetle ayrılan iki takımın mücadelesi nefes kesecek. Peki, Bologna-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?  Maçla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:51
Bologna - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A'nın 2. haftasının kapanış gününde ile kozlarını paylaşacak. Sezona mağlubiyetle başlayan iki ekip, ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.

Bologna, sezonun ilk haftasında Milan'a; Parma ise 'ye aynı 2-0 mağlup olmuştu.

BOLOGNA - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bologna'nın, sahası Renato Dall Ara Stadyumu'nda Parma'yı konuk edeceği maç bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Paolo Valeri düdük çalacak.

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