İtalya Serie A'nın 2. haftasında Türk yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda Crotone ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crotone - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CROTONE - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Crotone - Milan maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

CROTONE - MILAN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic

Crotone: Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy