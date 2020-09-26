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Genoa ile imzalıyor!

'ın da gündeminde olan İtalyan golcü 'nin yeni adresi netleşiyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Genoa ile imza aşamasına geldiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika transfer haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 09:56
Mario Balotelli Genoa ile imzalıyor!

Bir süre önce 'ın da gündemine gelen 'nin yeni takımı belli oluyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre yıldız futbolcu, Serie A ekiplerinden Genoa ile imza aşamasına geldi.

Genoa'nın, 30 yaşındaki tecrübeli golcüye 1+1 yıllık bir sözleşme önerdiği ifade edilirken, tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu vurgulandı.

Gana asıllı İtalyan forvet, kariyerinde Milan, , , Inter, Marsilya ve Nice gibi önemli kulüplerde forma giydi. İtalya Milli Takımı ile 36 karşılaşmada görev alan Mario Balotelli, bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandırdı.


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