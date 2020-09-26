Mario Balotelli Genoa ile imzalıyor!

Bir süre önce Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oluyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre yıldız futbolcu, Serie A ekiplerinden Genoa ile imza aşamasına geldi.

Genoa'nın, 30 yaşındaki tecrübeli golcüye 1+1 yıllık bir sözleşme önerdiği ifade edilirken, tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu vurgulandı.

Gana asıllı İtalyan forvet, kariyerinde Milan, Liverpool, Manchester City, Inter, Marsilya ve Nice gibi önemli kulüplerde forma giydi. İtalya Milli Takımı ile 36 karşılaşmada görev alan Mario Balotelli, bu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandırdı.



