İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Fiorentina kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Inter - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

INTER - FIORENTİNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Fiorentina maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

INTER - FIORENTİNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic (C); D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, German Pezzella (C), Caceres; Chiesa, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Kouamé, Ribery