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Inter - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Inter sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 13:04
Inter - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Fiorentina kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Inter - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

INTER - FIORENTİNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Fiorentina maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

INTER - FIORENTİNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic (C); D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, German Pezzella (C), Caceres; Chiesa, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Kouamé, Ribery

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