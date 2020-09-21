Haberler İtalya Serie A Milan - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın ilk haftasında heyecan devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Son dönemlerin en formda isimlerinden biri olan milli futbolcu 'nun maçta ilk 11'de başlaması bekleniyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:52 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:52
Milan - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Milli yıldızımız 'nun formasını giydiği , Giuseppe Meazza Stadyumu'nda ile karşılaşacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Milan - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MILAN - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan - Bologna maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MILAN - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Gianluigi Donnarumma; Theo Hernandez, Matteo Gabbia, Simon Kjaer, Davide Calabria; Franck Kessie, Ismael Bennacer; Samu Castillejo, Hakan Çalhanoglu, Ante Rebic; Zlatan Ibrahimovic

Bologna: Lukasz Skorupski; Lorenzo De Silvestri, Danilo Larangeira, Takehiro Tomiyasu, Stefano Denswil; Mattias Svanberg, Jerdy Schouten; Musa Barrow, Roberto Soriano, Riccardo Orsolini; Rodrigo Palacio

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