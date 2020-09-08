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08 Eylül 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Kolarov'un yeni kulübü resmen açıklandı!

Inter 'u kadrosuna kattı

Inter Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı

İtalya Serie A devi Inter, bir dönem 'nin de gündemine gelen Sırp sol bek 'u kadrosuna kattı. Milano ekibinin, 34 yaşındaki yıldız için Roma'ya bonuslarla birlikte toplam 2 miltyon euro ödeyeceği açıklandı.

(Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncu 'u kadrosuna kattı.

Inter kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisiyle birlikte Roma'dan edildiği belirtildi.

Kolarov'un Kızılyıldız genç takımı, Cukaricki, OFK Belgrad, Lazio, , Roma'dan sonra şimdi de Inter formasını terleteceği ifade edildi.

Oyun motivasyonunun her zaman yüksek olduğu ve disiplinli bir oyuncu olduğu belirtilen Kolarov'un sadece serbest vuruş golleriyle değil, iyi tanınan bir oyuncu olduğu kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ TOPLAM 2 MİLYON EURO

Roma kulübünden de yapılan açıklamada, transferin 1,5 milyon euro bedel ve yarım milyonluk ek bonus ücretlerle gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, 3 sezonda 132 maça çıkan ve 19 gol atan Kolarov'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 17:28
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