Inter Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı
İtalya Serie A devi Inter, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Sırp sol bek Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı. Milano ekibinin, 34 yaşındaki yıldız için Roma'ya bonuslarla birlikte toplam 2 miltyon euro ödeyeceği açıklandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı.
Inter kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisiyle birlikte Roma'dan transfer edildiği belirtildi.
Kolarov'un Kızılyıldız genç takımı, Cukaricki, OFK Belgrad, Lazio, Manchester City, Roma'dan sonra şimdi de Inter formasını terleteceği ifade edildi.
Oyun motivasyonunun her zaman yüksek olduğu ve disiplinli bir oyuncu olduğu belirtilen Kolarov'un sadece serbest vuruş golleriyle değil, iyi tanınan bir oyuncu olduğu kaydedildi.
BONSERVİS BEDELİ TOPLAM 2 MİLYON EURO
Roma kulübünden de yapılan açıklamada, transferin 1,5 milyon euro bedel ve yarım milyonluk ek bonus ücretlerle gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, 3 sezonda 132 maça çıkan ve 19 gol atan Kolarov'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 17:28
- Inter Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı
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