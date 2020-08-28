Juventus'tan Messi hamlesi! Babasıyla temasa geçtiler
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Manchester City ve PSG'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Arjantinli futbolcu için İtalyan devi Juventus'un da devreye girdiği ve Messi'nin babasıyla bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran, Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih karşısında 8-2'lik tarihi hezimete uğrayan Barcelona'da Lionel Messi kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletmişti
Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen ve normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Manchester City ve PSG'nin devrede olduğu yıldız futbolcu için İtalyan devi Juventus'un da devreye girdiği iddia edildi.
RONALDO - MESSI PLANI
Fransız basının haberine göre Juventus, Ronaldo ile Messi'yi bir araya getirerek rüya takımı kurmanın planlarını yapıyor. İtalyan ekibi sportif rekabetin ötesinde birbirlerine saygı duyan iki dünya yıldızı ile Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmak istiyor.
MESSI'NIN BABASI İLE GÖRÜŞTÜLER
Juventus, Messi'nin menajerlik görevini üstlenen Jorge Messi ile de görüşme gerçekleştirdi.
700 MİLYON SERBEST KALMA BEDELİ
Messi ile Barcelona arasında belirsizliği olan en önemli konu, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı olarak dikkati çekiyor.
- 28.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus'tan Messi hamlesi! Babasıyla temasa geçtiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.