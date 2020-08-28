Juventus'tan Messi hamlesi! Babasıyla temasa geçtiler

La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran, Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih karşısında 8-2'lik tarihi hezimete uğrayan Barcelona'da Lionel Messi kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletmişti

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen ve normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Manchester City ve PSG'nin devrede olduğu yıldız futbolcu için İtalyan devi Juventus'un da devreye girdiği iddia edildi.

RONALDO - MESSI PLANI

Fransız basının haberine göre Juventus, Ronaldo ile Messi'yi bir araya getirerek rüya takımı kurmanın planlarını yapıyor. İtalyan ekibi sportif rekabetin ötesinde birbirlerine saygı duyan iki dünya yıldızı ile Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmak istiyor.





MESSI'NIN BABASI İLE GÖRÜŞTÜLER

Juventus, Messi'nin menajerlik görevini üstlenen Jorge Messi ile de görüşme gerçekleştirdi.

700 MİLYON SERBEST KALMA BEDELİ

Messi ile Barcelona arasında belirsizliği olan en önemli konu, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı olarak dikkati çekiyor.