Juventus'tan Messi hamlesi! Babasıyla temasa geçtiler - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Çılgın plan için ilk hamle geldi! Messi ve Ronaldo...

'tan Messi hamlesi! Babasıyla temasa geçtiler

Juventus'tan Messi hamlesi! Babasıyla temasa geçtiler

'dan ayrılma kararı alan 'nin hangi takıma olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. ve 'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Arjantinli futbolcu için İtalyan devi 'un da devreye girdiği ve Messi'nin babasıyla bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'da şampiyonluğu 'e kaptıran, 'nde de karşısında 8-2'lik tarihi hezimete uğrayan 'da kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletmişti

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen ve normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun hangi takıma olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

ve 'nin devrede olduğu yıldız futbolcu için İtalyan devi 'un da devreye girdiği iddia edildi.

RONALDO - MESSI PLANI

Fransız basının haberine göre Juventus, Ronaldo ile Messi'yi bir araya getirerek rüya takımı kurmanın planlarını yapıyor. İtalyan ekibi sportif rekabetin ötesinde birbirlerine saygı duyan iki dünya yıldızı ile Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmak istiyor.


MESSI'NIN BABASI İLE GÖRÜŞTÜLER

Juventus, Messi'nin menajerlik görevini üstlenen Jorge Messi ile de görüşme gerçekleştirdi.

700 MİLYON SERBEST KALMA BEDELİ

Messi ile Barcelona arasında belirsizliği olan en önemli konu, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı olarak dikkati çekiyor.

  1. 28.08.2020
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