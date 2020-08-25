Inter kararını verdi! Antonio Conte...
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, teknik direktör Antonio Conte ile süreklilik ve stratejiye odaklı gerçekleştirilen görüşmenin ardından 51 yaşındaki antrenör ile yola devam etme kararı aldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Antonio Conte ile gelecek sezonda birlikte devam etme konusunda anlaştı.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan kısa açıklamada, kulüp yöneticileri ve teknik direktör Conte'nin bugün, süreklilik ve stratejiye odaklanan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.
Açıklamada, tarafların kulübün proje ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etmenin temellerini attığı ifade edildi.
Corriere dello Sport'un haberine göre, Conte ile Inter kulübünün Çinli patronu Steven Zhang arasındaki görüşmenin 3 saati aşkın sürdüğü belirtilirken, görüşme sonunda Conte'nin Inter'de kalmasının resmiyete kavuştuğu kaydedildi.
Basında son günlerde Inter'de Antonio Conte'nin yerine Juventus ve Milan'ın eski hocası Massimiliano Allegri'nin getirileceği yazılıyordu.
- 25.08.2020
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Inter kararını verdi! Antonio Conte... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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