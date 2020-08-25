Inter kararını verdi! Antonio Conte... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Inter kararını verdi! Antonio Conte...

Inter kararını verdi! ...

Inter kararını verdi! Antonio Conte...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, ile süreklilik ve stratejiye odaklı gerçekleştirilen görüşmenin ardından 51 yaşındaki antrenör ile yola devam etme kararı aldı.

(Serie A) takımlarından Inter, ile gelecek sezonda birlikte devam etme konusunda anlaştı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan kısa açıklamada, kulüp yöneticileri ve teknik direktör Conte'nin bugün, süreklilik ve stratejiye odaklanan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, tarafların kulübün proje ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etmenin temellerini attığı ifade edildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Conte ile Inter kulübünün Çinli patronu Steven Zhang arasındaki görüşmenin 3 saati aşkın sürdüğü belirtilirken, görüşme sonunda Conte'nin Inter'de kalmasının resmiyete kavuştuğu kaydedildi.

Basında son günlerde Inter'de Antonio Conte'nin yerine ve Milan'ın eski hocası 'nin getirileceği yazılıyordu.

  1. 25.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Inter kararını verdi! Antonio Conte... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA