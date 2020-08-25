Hakan Çalhanoğlu Serie A'da temmuz ayının futbolcusu seçildi - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Serie A'ya damga vurmuştu... Çalhanoğlu'na büyük onur!

Serie A'da temmuz ayının futbolcusu seçildi

Hakan Çalhanoğlu Serie A'da temmuz ayının futbolcusu seçildi

Milan forması altında pandemi sonrası gösterdiği performansla takımını sırtlayan , tarafından Serie A'da temmuz ayının en iyi futbolcusu seçildi.

A ekibi Milan forması giyen 'na büyük onur... Pandemi sonrası gösterdiği performansla Milano ekibinin çıkışında büyük pay sahibi olan milli futbolcu, tarafından Serie A'da temmuz ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

TEMMUZ AYINDA 11 GOLE KATKI VERDİ!
Hakan Çalhanoğlu, pandemi arası sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'ya damga vurdu. Yıldız 10 numara, temmuz ayında 5 gol, 6 asistlik performansıyla takımının attığı 11 gole doğrudan katkıda bulundu.

  1. 25.08.2020
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