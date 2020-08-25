Hakan Çalhanoğlu Serie A'da temmuz ayının futbolcusu seçildi
Milan forması altında pandemi sonrası gösterdiği performansla takımını sırtlayan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan Futbolcular Derneği tarafından Serie A'da temmuz ayının en iyi futbolcusu seçildi.
İtalya Serie A ekibi Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur... Pandemi sonrası gösterdiği performansla Milano ekibinin çıkışında büyük pay sahibi olan milli futbolcu, İtalyan Futbolcular Derneği tarafından Serie A'da temmuz ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.
TEMMUZ AYINDA 11 GOLE KATKI VERDİ!
Hakan Çalhanoğlu, pandemi arası sonrası yeniden başlayan İtalya Serie A'ya damga vurdu. Yıldız 10 numara, temmuz ayında 5 gol, 6 asistlik performansıyla takımının attığı 11 gole doğrudan katkıda bulundu.
- 25.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hakan Çalhanoğlu Serie A'da temmuz ayının futbolcusu seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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