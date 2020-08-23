Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Bologna'nın Sırp teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'ten kötü haber geldi. Daha önce kanseri yenen deneyimli çalıştırıcının bu kez de corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü Bologna'ya gelen Sırp teknik adama yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Mihajlovic'in semptom göstermediği ve Ulusal Sağlık Protokolü gereği evinde karantinaya alındığı belirtildi.
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