Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü Bologna'ya gelen Sırp teknik adama yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Mihajlovic'in semptom göstermediği ve Ulusal Sağlık Protokolü gereği evinde karantinaya alındığı belirtildi.