Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Kanseri yenmişti! Corona testi pozitif çıktı

Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı

Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic'in corona virüsü testi pozitif çıktı

İtalyan ekibi Bologna'nın Sırp teknik direktörü 'ten kötü haber geldi. Daha önce kanseri yenen deneyimli çalıştırıcının bu kez de corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi.

(Serie A) takımlarından Bologna'nın teknik direktörü 'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, cuma günü Bologna'ya gelen Sırp teknik adama yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Mihajlovic'in semptom göstermediği ve Ulusal Sağlık Protokolü gereği evinde karantinaya alındığı belirtildi.

  1. 23.08.2020
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