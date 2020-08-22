Tarihi transfer harekatı! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Tarihi harekatı! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor

Tarihi transfer harekatı! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor

'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı konuşulan için flaş bir iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Serie A devi 'un Arjantinli süperstarı transfer ederek, Messi ve Ronaldo'yu aynı takımda buluşturmayı hayal ettiğini yazdı.

'da 'nin geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından flaş bir iddiası geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi , Barça'dan ayrılmayı düşünen Arjantinli süperstarı gündemine aldı.

"JUVENTUS'UN MESSI-RONALDO RÜYASI!"

"Juventus'un Messi-Ronaldo rüyası" başlığıyla verilen haberde, Juve'nin Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcuyu transfer ederek, Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda buluşturmayı planladığı ifade edildi.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı 8-2'lik hezimetinin ardından Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Arjantinli yıldızla görüşen Barça'nın yeni teknik direktör Ronald Koeman da Messi'yi takımda kalması için ikna edememişti.

  1. 22.08.2020
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