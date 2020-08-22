Tarihi transfer harekatı! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor
Barcelona'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı konuşulan Lionel Messi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Serie A devi Juventus'un Arjantinli süperstarı transfer ederek, Messi ve Ronaldo'yu aynı takımda buluşturmayı hayal ettiğini yazdı.
Barcelona'da Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Juventus, Barça'dan ayrılmayı düşünen Arjantinli süperstarı gündemine aldı.
"JUVENTUS'UN MESSI-RONALDO RÜYASI!"
"Juventus'un Messi-Ronaldo rüyası" başlığıyla verilen haberde, Juve'nin Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcuyu transfer ederek, Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda buluşturmayı planladığı ifade edildi.
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından Lionel Messi, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Arjantinli yıldızla görüşen Barça'nın yeni teknik direktör Ronald Koeman da Messi'yi takımda kalması için ikna edememişti.
- 22.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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