Hakan Çalhanoğlu'na teklif yapıldı! 3 yıl daha...

İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği müthiş performansla İtalya'da gündeme oturmayı başarmıştı.

Kulübü ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun mukavelesinin uzatılması gündemdeyken, Milan'ın bu konuda acele etmediği, Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için kısa süre içerisinde menajeriyle görüşme yapılacağı biliniyordu.

Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasında başlayan görüşmeler sonrası detaylarda ortaya çıktı. Buna göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmenin 2024 yılına kadar uzatmayı planlarken, milli futbolcunun maaşını 3 milyon Euro'ya yükseltmeyi teklif etti. Hakan ise bu miktardan daha fazlasını talep ediyor.