Hakan Çalhanoğlu'na teklif yapıldı! 3 yıl daha... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Çalhanoğlu'na teklif yapıldı! 3 yıl daha...

'na teklif yapıldı! 3 yıl daha...

Hakan Çalhanoğlu'na teklif yapıldı! 3 yıl daha...

Bu sezon Serie A'da gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplamayı başaran milli futbolcumuz 'nun kulübü Milan başarılı oyuncunun sözleşmesinin uzatabilmek için girişimlerini sürdürüyor. Köklü kulüp, Çalhanoğlu'na teklifini sundu İşte detaylar...

'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcumuz , bu sezon gösterdiği müthiş performansla İtalya'da gündeme oturmayı başarmıştı.

Kulübü ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun mukavelesinin uzatılması gündemdeyken, Milan'ın bu konuda acele etmediği, Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için kısa süre içerisinde menajeriyle görüşme yapılacağı biliniyordu.

Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasında başlayan görüşmeler sonrası detaylarda ortaya çıktı. Buna göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmenin 2024 yılına kadar uzatmayı planlarken, milli futbolcunun maaşını 3 milyon Euro'ya yükseltmeyi teklif etti. Hakan ise bu miktardan daha fazlasını talep ediyor.

  1. 22.08.2020
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