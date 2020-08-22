Hakan Çalhanoğlu'na teklif yapıldı! 3 yıl daha...
Bu sezon Serie A'da gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplamayı başaran milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan başarılı oyuncunun sözleşmesinin uzatabilmek için girişimlerini sürdürüyor. Köklü kulüp, Çalhanoğlu'na teklifini sundu İşte detaylar...
İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği müthiş performansla İtalya'da gündeme oturmayı başarmıştı.
Kulübü ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun mukavelesinin uzatılması gündemdeyken, Milan'ın bu konuda acele etmediği, Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için kısa süre içerisinde menajeriyle görüşme yapılacağı biliniyordu.
Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasında başlayan görüşmeler sonrası detaylarda ortaya çıktı. Buna göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmenin 2024 yılına kadar uzatmayı planlarken, milli futbolcunun maaşını 3 milyon Euro'ya yükseltmeyi teklif etti. Hakan ise bu miktardan daha fazlasını talep ediyor.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hakan Çalhanoğlu'na teklif yapıldı! 3 yıl daha... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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