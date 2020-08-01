İtalya Serie A'nın 38. haftasında Napoli, evinde Lazio'yu ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Napoli - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Napoli ile Lazio karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Napoli'de Kostas Manolas sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Lazio'da ise Senad Lulic, Lucas Leiva ve Stefan Radu bu akşam oynayamayacak.
NAPOLI - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Napoli - Lazio maçı 21:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 11:42
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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