Napoli - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Napoli ile Lazio karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Napoli'de Kostas Manolas sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Lazio'da ise Senad Lulic, Lucas Leiva ve Stefan Radu bu akşam oynayamayacak.

NAPOLI - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli - Lazio maçı 21:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.