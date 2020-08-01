Napoli - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Napoli - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , evinde 'yu ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Napoli - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Napoli'de Kostas Manolas sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Lazio'da ise Senad Lulic, Lucas Leiva ve Stefan Radu bu akşam oynayamayacak.

NAPOLI - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli - Lazio maçı 21:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 11:42
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