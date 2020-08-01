Juventus - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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- Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , evinde Roma'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Juventus - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile Roma karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Juventus'ta Sami Khedira, Mattia De Sciglio, Douglas Costa, Danilo, Paulo Dybala ve Miralem Pjanic Roma karşısında oynayamayacak. Roma'da ise Lorenzo Pellegrini, Davide Santon ve Antonio Mirante oynayamayacak.

JUVENTUS - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Roma maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports HD 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 01.08.2020
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