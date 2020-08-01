Brescia - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Brescia - Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brescia - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Brescia - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Brescia'da Alfredo Donnarumma ve Dimitri Bisoli bu maçta forma giyemeyecek. Samdoria'da ise Alex Ferrari, Albin Ekdal ve Bartosz Bereszynski Brescia karşısında oynayamayacak.

BRESCIA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia - Sampdoria maçı 19:00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

  1. 01.08.2020
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