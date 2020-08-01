İtalya Serie A'nın 38. haftasında Brescia, evinde Sampdoria'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Brescia - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Brescia ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Brescia'da Alfredo Donnarumma ve Dimitri Bisoli bu maçta forma giyemeyecek. Samdoria'da ise Alex Ferrari, Albin Ekdal ve Bartosz Bereszynski Brescia karşısında oynayamayacak.
BRESCIA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brescia - Sampdoria maçı 19:00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
- 01.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brescia - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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