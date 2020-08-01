Brescia - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Brescia ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Brescia'da Alfredo Donnarumma ve Dimitri Bisoli bu maçta forma giyemeyecek. Samdoria'da ise Alex Ferrari, Albin Ekdal ve Bartosz Bereszynski Brescia karşısında oynayamayacak.

BRESCIA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia - Sampdoria maçı 19:00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.