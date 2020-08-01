İtalya Serie A'nın 38. haftasında Atalanta, evinde İnter'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Atalanta ile Inter karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Atalanta'da Josip Ilicic ve José Luis Palomino Inter karşısında forma giyemeyecek. Inter'de ise Stefano Sensi ve Matías Vecino oynayamayacak.
ATALANTA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atalanta - Inter maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports HD 4'te canlı yayınlanacak.
- 01.08.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 11:27
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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