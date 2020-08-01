Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Atalanta ile Inter karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Atalanta'da Josip Ilicic ve José Luis Palomino Inter karşısında forma giyemeyecek. Inter'de ise Stefano Sensi ve Matías Vecino oynayamayacak.

ATALANTA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - Inter maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports HD 4'te canlı yayınlanacak.