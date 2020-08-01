Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Atalanta - Inter maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , evinde İnter'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Atalanta - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Atalanta'da Josip Ilicic ve José Luis Palomino Inter karşısında forma giyemeyecek. Inter'de ise Stefano Sensi ve Matías Vecino oynayamayacak.

ATALANTA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - Inter maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports HD 4'te canlı yayınlanacak.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 11:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atalanta - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA