İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Udinese, evinde Lecce'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Udinese - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Udinese ile Lecce karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Udinese'de Lukasz Teodorczyk, Rolando Mandragora, Mato Jajalo, Bram Nuytinck, Jens Stryger Larsen Lecce karşısında forma giyemeyecek. Lecce'de ise Luca Rossettini, Alessandro Deiola, Diego Farias ve Andrea Rispoli oynayamayacak.
UDINESE - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Udinese - Lecce maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Udinese - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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