İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Sassuolo, evinde Genoa'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Genoa karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sassuolo'da Filippo Romagna, Pedro Obiang, Gregoire Defrel, Jeremie Boga, Vlad Chiriches ve Mert Müldür Genoa karşısında forma giyemeyecek. Genoa'da ise Ivan Radovanovic, Antonio Sanabria, Stefano Sturaro ve Francesco Cassata bu akşam oynayamayacak.
SASSUOLO - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sassuolo - Genoa maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
- 29.07.2020
- Hellas Verona - SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Sampdoria - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Udinese - Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Arturo Mina...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.