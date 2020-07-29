Sampdoria - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Sampdoria - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sampdoria - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , evinde 'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sampdoria - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sampdoria'da Alex Ferrari, Albin Ekdal, Bartosz Bereszynski ve Morten Thorsby Milan karşısında forma giyemeyecek. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte, Lucas Paquetá, Alessio Romagnoli ve Andrea Conti bu maçta oynayamayacak.

SAMPDORIA - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Milan maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 29.07.2020
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