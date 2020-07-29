Sampdoria - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Sampdoria ile Milan karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sampdoria'da Alex Ferrari, Albin Ekdal, Bartosz Bereszynski ve Morten Thorsby Milan karşısında forma giyemeyecek. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte, Lucas Paquetá, Alessio Romagnoli ve Andrea Conti bu maçta oynayamayacak.

SAMPDORIA - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria - Milan maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.