Lazio - Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Lazio ile Brescia karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Lazio'da Senad Lulic, Lucas Leiva ve Stefan Radu Brescia karşısında forma giyemeyecek. Brescia'da ise Andrea Cistana, Dimitri Bisoli ve Daniele Dessena bu akşam oynayamayacak.

LAZIO - BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lazio - Brescia maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.