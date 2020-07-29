İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Lazio, evinde Brescia'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lazio - Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Lazio ile Brescia karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Lazio'da Senad Lulic, Lucas Leiva ve Stefan Radu Brescia karşısında forma giyemeyecek. Brescia'da ise Andrea Cistana, Dimitri Bisoli ve Daniele Dessena bu akşam oynayamayacak.
LAZIO - BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lazio - Brescia maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 29.07.2020
- Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Lazio - Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Son dakika: Kasımpaşa Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı!
- Beşiktaşlı Diaby değere bindi! O teknik adamın 1 numarası oldu
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lazio - Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.