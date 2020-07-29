Hellas Verona - SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Hellas Verona, evinde SPAL'i ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Hellas Verona ile SPAL karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Hellas Verona'da Marash Kumbulla, Alan Empereur ve Amir Rrahmani oynayamayacak. SPAL'de ise Etrit Berisha, Alberto Cerri, Sergio Floccari ve Lucas Castro bu maçta forma giyemeyecek.
HELLAS VERONA - SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hellas Verona - SPAL maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hellas Verona - SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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