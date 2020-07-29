Hellas Verona - SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Hellas Verona ile SPAL karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Hellas Verona'da Marash Kumbulla, Alan Empereur ve Amir Rrahmani oynayamayacak. SPAL'de ise Etrit Berisha, Alberto Cerri, Sergio Floccari ve Lucas Castro bu maçta forma giyemeyecek.

HELLAS VERONA - SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - SPAL maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.