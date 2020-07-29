Fiorentina - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Fiorentina, evinde Bologna'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fiorentina - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Fiorentina ile Bologna karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Fiorentina'da Marco Benassi ve Bartlomiej Dragowski oynayamayacak. Bologna'da ise Ladislav Krejci, Takehiro Tomiyasu, Mattia Bani ve Rodrigo Palacio maçta forma giyemeyecek.
FIORENTINA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fiorentina - Bologna maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.
- 29.07.2020
- Fiorentina - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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