Fiorentina - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Fiorentina ile Bologna karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Fiorentina'da Marco Benassi ve Bartlomiej Dragowski oynayamayacak. Bologna'da ise Ladislav Krejci, Takehiro Tomiyasu, Mattia Bani ve Rodrigo Palacio maçta forma giyemeyecek.

FIORENTINA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Bologna maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.