İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Cagliari, evinde Juventus'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Cagliari - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Cagliari ile Juventus karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Cagliari'de Leonardo Pavoletti, Luca Cigarini, Luca Pellegrini, Radja Nainggolan ve Nahitan Nández oynayamayacak. Juventus'ta ise Sami Khedira, Mattia De Sciglio, Douglas Costa, Danilo, Paulo Dybala ve Adrien Rabiot forma giyemeyecek.
CAGLIARI - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Cagliari - Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 17:37
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- Cagliari - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cagliari - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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