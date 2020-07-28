Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Parma ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Parma'da Andreas Cornelius, Alberto Grassi, Hernani ve Matteo Scozzarella Atalanta karşısında forma giyemeyecek. Atalanta'da ise Josip Ilicic ve Rafael Tolói oynayamayacak.

PARMA - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma - Atalanta maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.