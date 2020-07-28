İtalya Serie A'nın 37. haftasında Parma, evinde Atalanta'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Parma ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Parma'da Andreas Cornelius, Alberto Grassi, Hernani ve Matteo Scozzarella Atalanta karşısında forma giyemeyecek. Atalanta'da ise Josip Ilicic ve Rafael Tolói oynayamayacak.
PARMA - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Parma - Atalanta maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 28.07.2020
- Güncelleme: 28.07.2020 17:22
- Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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