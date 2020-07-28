Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 37. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Parma - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Parma'da Andreas Cornelius, Alberto Grassi, Hernani ve Matteo Scozzarella Atalanta karşısında forma giyemeyecek. Atalanta'da ise Josip Ilicic ve Rafael Tolói oynayamayacak.

PARMA - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma - Atalanta maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 28.07.2020
  2. Güncelleme: 28.07.2020 17:22
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