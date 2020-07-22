Torino-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Torino ile Hellas Verona karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Torino'da Daniele Baselli ve Sasa Lukic Hellas Verona karşısında forma giyemeyecek. Deplasman ekibinde ise Marash Kumbulla ve Sofyan Amrabat bu maçta forma giyemeyecek.

TORINO-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino-Hellas Verona maçı 22:45'te Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.