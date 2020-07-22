SPAL-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde SPAL ile Roma karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. SPAL'de Etrit Berisha ve Mohamed Fares bu akşam oynanacak maçta görev alamayacak. Roma'da ise Ibañez, Davide Santon ve Antonio Mirante oynayamayacak.

SPAL-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL-Roma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.