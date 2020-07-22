İtalya Serie A'nın 35. haftasında SPAL, evinde Roma'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, SPAL-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde SPAL ile Roma karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. SPAL'de Etrit Berisha ve Mohamed Fares bu akşam oynanacak maçta görev alamayacak. Roma'da ise Ibañez, Davide Santon ve Antonio Mirante oynayamayacak.
SPAL-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
SPAL-Roma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.
- 22.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
SPAL-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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