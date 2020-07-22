Sampdoria-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Sampdoria ile Genoa karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sampdoria'da Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli ve Ronaldo Vieira bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Genoa'da ise Ivan Radovanovic, Peter Ankersen, Antonio Sanabria, Stefano Sturaro ve Francesco Cassata oynayamayacak.

SAMPDORIA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria-Genoa maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Connect'te canlı yayınlanacak.