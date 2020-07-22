Sampdoria-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sampdoria-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 35. haftasında , evinde 'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sampdoria-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sampdoria'da Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli ve Ronaldo Vieira bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Genoa'da ise Ivan Radovanovic, Peter Ankersen, Antonio Sanabria, Stefano Sturaro ve Francesco Cassata oynayamayacak.

SAMPDORIA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria-Genoa maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Connect'te canlı yayınlanacak.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 16:33
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