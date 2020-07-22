İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sampdoria, evinde Genoa'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sampdoria-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Sampdoria ile Genoa karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sampdoria'da Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli ve Ronaldo Vieira bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Genoa'da ise Ivan Radovanovic, Peter Ankersen, Antonio Sanabria, Stefano Sturaro ve Francesco Cassata oynayamayacak.
SAMPDORIA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sampdoria-Genoa maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Connect'te canlı yayınlanacak.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 16:33
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sampdoria-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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