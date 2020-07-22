Inter-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Inter ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Inter'de Stefano Sensi ve Matías Vecino bu maçta forma giyemeyecek. Fiorentina'da ise Marco Benassi Inter karşısında forma giyemeyecek.

INTER-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter-Fiorentina maçı bu akşam 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.