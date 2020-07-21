İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sassuolo, evinde Milan'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
talya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Milan karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sassuolo'da Filippo Romagna, Pedro Obiang, Gregoire Defrel ve Gian Marco Ferrari bu maçta oynayamayacak. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte ve Lucas Paquetá oynayamayacak.
SASSUOLO-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sassuolo-Milan maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 21.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sassuolo-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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