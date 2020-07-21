İtalya Serie A'da son haftaların formda ekibi Milan, 35. haftada konuk olduğu Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Milan'a üç puanı getiren golleri Zlatan Ibrahimovic kaydederken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu asistle yine yıldızlaştı.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı taşımaya devam ediyor... İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sassuolo'ya konuk olan Milan rakibini 2-1 mağlup ederken, gollerin asistleri Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
SON 9 MAÇTA 11 GOLE KATKI!
Milli yıldız, 19 ve 45. dakikalarda fileleri sarsan Zlatan Ibrahimovic'e yaptığı asistlerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Hakan Çalhanoğlu, son 9 maçta 11 gole direkt katkıda bulundu. (4 gol, 7 asist)
45'te Bourabia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sassuolo'nun tek sayısı 42'de Caputo'dan (pen.) geldi.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Milano ekibi, puanını 59'a yükseltip 5. sıraya tırmandı.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 00:56
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sassuolo 1-2 Milan | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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