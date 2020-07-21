Sassuolo 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı taşımaya devam ediyor... İtalya Serie A'nın 35. haftasında Sassuolo'ya konuk olan Milan rakibini 2-1 mağlup ederken, gollerin asistleri Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

SON 9 MAÇTA 11 GOLE KATKI!

Milli yıldız, 19 ve 45. dakikalarda fileleri sarsan Zlatan Ibrahimovic'e yaptığı asistlerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Hakan Çalhanoğlu, son 9 maçta 11 gole direkt katkıda bulundu. (4 gol, 7 asist)

45'te Bourabia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sassuolo'nun tek sayısı 42'de Caputo'dan (pen.) geldi.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Milano ekibi, puanını 59'a yükseltip 5. sıraya tırmandı.