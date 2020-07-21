Sassuolo 1-2 Milan | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu seriye bağladı! Ibra'ya 2 asist

1-2 | MAÇ SONUCU

Sassuolo 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

A'da son haftaların formda ekibi , 35. haftada konuk olduğu 'yu 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Milan'a üç puanı getiren golleri Zlatan Ibrahimovic kaydederken, milli futbolcu asistle yine yıldızlaştı.

Milli futbolcumuz , 'ı taşımaya devam ediyor... A'nın 35. haftasında 'ya konuk olan Milan rakibini 2-1 mağlup ederken, gollerin asistleri Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

SON 9 MAÇTA 11 GOLE KATKI!
Milli yıldız, 19 ve 45. dakikalarda fileleri sarsan Zlatan Ibrahimovic'e yaptığı asistlerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Hakan Çalhanoğlu, son 9 maçta 11 gole direkt katkıda bulundu. (4 gol, 7 asist)

45'te Bourabia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Sassuolo'nun tek sayısı 42'de Caputo'dan (pen.) geldi.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Milano ekibi, puanını 59'a yükseltip 5. sıraya tırmandı.

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 00:56
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