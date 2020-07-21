Atalanta-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Atalanta-Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atalanta-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 35. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Atalanta-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Atalanta'da Hans Hateboer kırmızı kart cezası sebebiyle oynayamayacak. Bologna'da Mitchell Dijks oynayamayacak.

ATALANTA-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta-Bologna maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 17:23
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