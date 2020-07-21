İtalya Serie A'nın 35. haftasında Atalanta, evinde Bologna'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Atalanta-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Atalanta ile Bologna karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Atalanta'da Hans Hateboer kırmızı kart cezası sebebiyle oynayamayacak. Bologna'da Mitchell Dijks oynayamayacak.
ATALANTA-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atalanta-Bologna maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 17:23
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- Atalanta-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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