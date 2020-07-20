Juventus-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Juventus-Lazio maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak?

Juventus-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak?

İtalya Serie A'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Juventus-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Juventus mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Juventus'ta , Mattia De Sciglio ve Federico Bernardeschi oynayamayacak. Lazio'da ise Senad Lulic, Joaquín Correa, Adam Marusic, Lucas Leiva ve Patric bu akşam oynayamayacak.

JUVENTUS-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus-Lazio maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 17:40
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