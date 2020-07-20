İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus ile Lazio karşı karşıya geldi. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Juventus-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Juventus ile Lazio karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Juventus mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Juventus'ta Sami Khedira, Mattia De Sciglio ve Federico Bernardeschi oynayamayacak. Lazio'da ise Senad Lulic, Joaquín Correa, Adam Marusic, Lucas Leiva ve Patric bu akşam oynayamayacak.
JUVENTUS-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Juventus-Lazio maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 17:40
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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