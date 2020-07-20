Juventus-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Juventus ile Lazio karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Juventus mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Juventus'ta Sami Khedira, Mattia De Sciglio ve Federico Bernardeschi oynayamayacak. Lazio'da ise Senad Lulic, Joaquín Correa, Adam Marusic, Lucas Leiva ve Patric bu akşam oynayamayacak.

JUVENTUS-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus-Lazio maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.