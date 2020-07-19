Roma - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Inter'i konuk ediyor. Maçtan önce her iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Roma'da Chris Smalling, Davide Santon ve Antonio Mirante bu akşam oynayamayacak. Inter'de ise Stefano Sensi, Nicolò Barella ve Matías Vecino oynayamayacak.

ROMA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma - Inter maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Connect'te canlı yayınlanacak.