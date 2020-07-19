Roma - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Roma - Inter maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Roma - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , evinde 'i ağırlıyor. Maçın yayın saati, 11'leri ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Roma - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahasında 'i konuk ediyor. Maçtan önce her iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Roma'da Chris Smalling, Davide Santon ve Antonio Mirante bu akşam oynayamayacak. Inter'de ise Stefano Sensi, Nicolò Barella ve Matías Vecino oynayamayacak.

ROMA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma - Inter maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Connect'te canlı yayınlanacak.

  1. 19.07.2020
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