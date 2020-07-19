Parma - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Parma - Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Parma - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 34. haftasında , evinde Sampdoria'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati, 11'leri ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Parma - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde , sahasında 'yı konuk ediyor. Maçtan önce Parma'da Andreas Cornelius'un sakatlığı bulunuyor. Samdoria'da ise Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli ve Ronaldo Vieira bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

PARMA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma - Sampdoria maçı saat 18:15'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

PARMA - SAMPDORİA MAÇI 11'LERİ

Parma 11'i: Sepe, Iacoponi, Hernani, Brugman, Laurini, Kurtic, Caprari, Gervinho, Gagliolo, Kulusevski, Pezzella

Sampdoria 11'i: Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez, Quagliarella

  1. 19.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Parma - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA