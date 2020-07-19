Parma - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Parma, sahasında Samdoria'yı konuk ediyor. Maçtan önce Parma'da Andreas Cornelius'un sakatlığı bulunuyor. Samdoria'da ise Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli ve Ronaldo Vieira bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

PARMA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma - Sampdoria maçı saat 18:15'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

PARMA - SAMPDORİA MAÇI 11'LERİ

Parma 11'i: Sepe, Iacoponi, Hernani, Brugman, Laurini, Kurtic, Caprari, Gervinho, Gagliolo, Kulusevski, Pezzella

Sampdoria 11'i: Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez, Quagliarella