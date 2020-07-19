Parma - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Parma, evinde Sampdoria'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati, 11'leri ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Parma - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Parma, sahasında Samdoria'yı konuk ediyor. Maçtan önce Parma'da Andreas Cornelius'un sakatlığı bulunuyor. Samdoria'da ise Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli ve Ronaldo Vieira bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
PARMA - SAMPDORIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Parma - Sampdoria maçı saat 18:15'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.
PARMA - SAMPDORİA MAÇI 11'LERİ
Parma 11'i: Sepe, Iacoponi, Hernani, Brugman, Laurini, Kurtic, Caprari, Gervinho, Gagliolo, Kulusevski, Pezzella
Sampdoria 11'i: Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez, Quagliarella
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Parma - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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