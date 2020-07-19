Genoa-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Genoa, sahasında Lecce'yi konuk ediyor. Maçtan önce Genoa'da Ivan Radovanovic, Peter Ankersen ve Cristian Romero eksik durumda. Lecce'de ise Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello, Marco Calderoni ve Filippo Falco bu maçta forma giyemeyecek.

GENOA-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Genoa-Lecce maçı 20:30'da Bein Connect'te canlı yayınlanacak.