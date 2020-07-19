İtalya Serie A'nın 34. haftasında Genoa, evinde Lecce'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati, 11'leri ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Genoa-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Genoa, sahasında Lecce'yi konuk ediyor. Maçtan önce Genoa'da Ivan Radovanovic, Peter Ankersen ve Cristian Romero eksik durumda. Lecce'de ise Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello, Marco Calderoni ve Filippo Falco bu maçta forma giyemeyecek.
GENOA-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Genoa-Lecce maçı 20:30'da Bein Connect'te canlı yayınlanacak.
- 19.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Genoa-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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