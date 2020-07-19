Fiorentina-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Fiorentina, sahasında Torino'yu konuk ediyor. Maçtan önce Fiorentina'da Christian Kouamé, Marco Benassi, Bartlomiej Dragowski, Dalbert'in sakatlığı bulunuyor. Torino'da ise Daniele Baselli bu akşam oynayamayacak.

FIORENTINA-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Torino maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.